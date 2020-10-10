В Херсоне мужчина устроил стрельбу в парке, есть раненый

В городе и прилегающих районах объявили спецоперацию "Сирена".

В Херсоне мужчина устроил стрельбу в парке, есть раненый
Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсоне неизвестный устроил стрельбу в парке, ранен 35-летний мужчина. Об этом сообщили в областной полиции.

Около 22:30 в пятницу, 9 октября, в полицию сообщили об окровавленном мужчине на набережной парка "Славы".

Заявитель также сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на иномарке с регистрационными номерами одной из европейских стран.

"Полицейские выяснили, что потерпевшим является 35-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что мужчине было нанесено несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.

В 23:10 на территории Херсона и прилегающих к городу районов ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве возле центрального железнодорожного вокзала возникла стрельба. В результате конфликта женщина получила незначительное телесное повреждение.

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