В Херсоне мужчина устроил стрельбу в парке, есть раненый
В городе и прилегающих районах объявили спецоперацию "Сирена".
В Херсоне неизвестный устроил стрельбу в парке, ранен 35-летний мужчина. Об этом сообщили в областной полиции.
Около 22:30 в пятницу, 9 октября, в полицию сообщили об окровавленном мужчине на набережной парка "Славы".
Заявитель также сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на иномарке с регистрационными номерами одной из европейских стран.
"Полицейские выяснили, что потерпевшим является 35-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что мужчине было нанесено несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.
В 23:10 на территории Херсона и прилегающих к городу районов ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".
Уголовное производство открыто по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве возле центрального железнодорожного вокзала возникла стрельба. В результате конфликта женщина получила незначительное телесное повреждение.