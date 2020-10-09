На Оболонской набережной в Киеве появится пешеходный мост, который соединит ее с островом "Оболонский", - Кличко

Ширина моста будет 4 метра.

В Киеве начинается строительство нового пешеходного моста - с Оболонской набережной на остров «Оболонский». Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки начала работ на объекте.

Фото: kiev.klichko.org

«Сегодня мы начинаем строительство нового объекта - пешеходного моста с Оболонской набережной на остров «Оболонский». И планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) с островом "Оболонский"», - сказал Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

По его словам, ширина моста будет 4 метра. Длина - 164 метра. Он будет в три пролета. Конструкция сооружения будет опираться на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе.

Фото: kiev.klichko.org