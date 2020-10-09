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2020-10-09
На Оболонской набережной в Киеве появится пешеходный мост, который соединит ее с островом "Оболонский", - Кличко
Ширина моста будет 4 метра.
В Киеве начинается строительство нового пешеходного моста - с Оболонской набережной на остров «Оболонский». Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки начала работ на объекте.
Фото: kiev.klichko.org
«Сегодня мы начинаем строительство нового объекта - пешеходного моста с Оболонской набережной на остров «Оболонский». И планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) с островом "Оболонский"», - сказал Кличко.
Фото: kiev.klichko.org
По его словам, ширина моста будет 4 метра. Длина - 164 метра. Он будет в три пролета. Конструкция сооружения будет опираться на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе.
Фото: kiev.klichko.org