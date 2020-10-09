На Оболонской набережной в Киеве появится пешеходный мост, который соединит ее с островом "Оболонский", - Кличко

Ширина моста будет 4 метра.

В Киеве начинается строительство нового пешеходного моста - с Оболонской набережной на остров «Оболонский». Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки начала работ на объекте.

Фото: kiev.klichko.org

«Сегодня мы начинаем строительство нового объекта - пешеходного моста с Оболонской набережной на остров «Оболонский». И планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) с островом "Оболонский"», - сказал Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

По его словам, ширина моста будет 4 метра. Длина - 164 метра. Он будет в три пролета. Конструкция сооружения будет опираться на 4 опоры, две из которых будут расположены в проливе.

Фото: kiev.klichko.org
«Мост будет иметь очень интересный архитектурный вид и подсвечиваться в вечернее и ночное время. И будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. На мосту и прилегающей территории обустроим видеонаблюдение для безопасности киевлян и гостей столицы, - сообщил мэр. - Осуществим также благоустройство на острове. С минимальным вмешательством в естественный ландшафт. Обустроим там зону для купания. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Важно, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив «Оболонь». Мост построим за средства меценатов», - подчеркнул Виталий Кличко.



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