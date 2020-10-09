В центре Киева отколовшийся от балкона бетон повредил автомобиль - соцсети (фото)

В центре Киева отколовшийся от балкона бетон повредил автомобиль - соцсети (фото)

В центре Киева отколовшийся от балкона бетон повредил автомобиль. Происшествие случилось на Михайловском переулке. 

Об этом KV стало известно из сообщения одного из жителей столицы. 

“Друзья, будьте осторожны у фасадов старых домов! Вот такую ситуацию увидел сегодня на Михайловском переулке. Хорошо, что не пострадали люди”, – написал Дмитрий.

Также он прикрепил к своему посту фотографии ветхого балкона и пострадавшего автомобиля

Как сообщала KV, около 10 лет назад в отеле “Казацкий” на 8 этаже произошло частичное обрушение кирпичной стены – упала кладка недействующего балкона. Погиб проходивший мимо здания мужчина возрастом около 30 лет. 

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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