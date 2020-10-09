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2020-10-09
В центре Киева отколовшийся от балкона бетон повредил автомобиль - соцсети (фото)
В центре Киева отколовшийся от балкона бетон повредил автомобиль. Происшествие случилось на Михайловском переулке.
Об этом
“Друзья, будьте осторожны у фасадов старых домов! Вот такую ситуацию увидел сегодня на Михайловском переулке. Хорошо, что не пострадали люди”, – написал Дмитрий.
Также он прикрепил к своему посту фотографии ветхого балкона и пострадавшего автомобиля.
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Фото: соцсети
Сергей Албул, КиевВласть