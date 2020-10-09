В Киеве за сутки выявили 567 новых носителей коронавируса

В Киеве за сутки выявили 567 новых носителей коронавируса

В столице за минувшие сутки обнаружили еще 567 больных коронавирусом. Из них 29 медиков. Выздоровели за минувшие сутки 48 человек, умерли – 10. Всего от коронавируса в Киеве умерли 463 человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Ситуация с распространением вируса – тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных – 567 за минувшие сутки. Десять случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 463 человека”, -  сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сообщается, что среди заболевших за минувшие сутки:  330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 11 девочек от шести до 17 лет. А также 202 человека в возрасте от 19 до 83 лет и 24 мальчика от одного года до 17. В больницы столицы попали 78 пациентов. 

Отмечается, что больше всего случаев заболевания в Деснянском районе – 115, в Оболонском – 83 и в Днепровском районе – 69 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 295 человек. Всего коронавирус преодолели 9411 жителей Киева, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 – 26463.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5804 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего проведено 2522360 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2417 пациентов.

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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