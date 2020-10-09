Сегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сети

Сегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сети

В пятницу, 9 октября, вечером в жилмассиве Троещина в Киеве в связи с проведением “Киевводоканалом” ремонтных работ будет снижено давление в водопроводной сети. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал” (*).

“В связи с ремонтными работами по ул. Бальзака с 22:00 9 октября до 7:00 10 октября будет снижено давление водоснабжения на жилмассиве Троещина”, – сказано в сообщении.

Напомним, с 5 октября центр обслуживания потребителей “Киевводоканала” № 5 на ул. Ревуцкого, 5А в Дарницком районе столицы прекратил прием абонентов.

Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий занимает с апреля 2016 года. В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: открытые источники.


Игорь Бровко, КиевВласть

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