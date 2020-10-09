В Украине снова зафиксирован рекорд по количеству выявленных за сутки новых носителей коронавируса

В Украине снова зафиксирован рекорд по количеству выявленных за сутки новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5804 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего проведено 2522360 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2417 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7331 случай;Волынская область – 9373 случая;Днепропетровская область – 8301 случай;Донецкая область – 5372 случая;Житомирская область – 7718 случаев;Закарпатская область – 10 629 случаев;Запорожская область – 5172 случая;Ивано-Франковская область – 14 835 случаев;Кировоградская область – 1262 случая;Киев – 26463 случая;Киевская область – 10 689 случаев;Львовская область – 22 172 случая;Луганская область – 1613 случаев;Николаевская область – 4293 случая;Одесская область – 16 107 случаев;Полтавская область – 3921 случай;Ровенская область – 13 981 случай;Сумская область – 6404 случая;Тернопольская область – 15 284 случая;Харьковская область – 23 342 случая;Херсонская область – 1714 случаев;Хмельницкая область – 8062 случая;Черновицкая область – 15 939 случаев;Черкасская область – 5349 случаев;Черниговская область – 5212 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 9 октября в Центр общественного здоровья Украины поступило 6161 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 318 998 сообщений о подозрении на COVID-19.

Отметим, что в Украине третий день подряд фиксируются рекордные показатели по количеству выявленных за сутки носителей коронавируса.

Фото: tk.media


Игорь Бровко, КиевВласть

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