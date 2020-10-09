?Стала известна причина смерти трех военных на Житомирщине

Трое военных-контртактникив, тела которых были обнаружены в съемной квартире в селе Новоивницкое на Житомирщине, умерли от отравления угарным газом.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 октября поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района.

Установлено, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы.

Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.