В Киеве отреставрировали старейший фонтан

Он был построен еще в 1749 году.

В Киеве отреставрировали старейший фонтан на центральной площади Подола - "Самсон", построенный еще в 1749 году на месте резервуара, из которого местные жители тогда брали воду. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке.

"Фонтан уже давно не работал. Да и вандалы его неоднократно разоряли. Три месяца назад мы начали реставрацию самого фонтана и ротонды над ним, которая тоже является памятником архитектуры. Бетонную скульптуру «Самсон» и медную скульптуру «Андрей Первозванный», которая находится на ротонде, отреставрировали в соответствии с оригиналами, находящимися в Национальном художественном музее Украины", - рассказал Кличко.

По его словам, фонтан оборудовали датчиками контроля уровня воды, полностью заменили инженерные системы и установили 10 LED-светильников.

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