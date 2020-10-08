На Житомирщине нашли мертвыми трех военных-контрактников

Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого не обнаружено.

На Житомирщине нашли мертвыми трех военных-контрактников
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В селе Новоивницком на Житомирщине в арендованном помещении нашли мертвыми трех военнослужащих.

Об этом сообщила полиция области.

"Утром 8 октября поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района. Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено", - говорится в сообщении.

Установлено, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их нашли.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в июле в Житомире нашли повешенным военного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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