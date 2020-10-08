Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Луиза Глюк

Премию вручили за "ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Премию вручили за "ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке. С 2004 года сотрудничает с Йельским университетом. Она является членом Американского философского общества и автором более десятка поэтических сборников.

Напомним, вчера Нобелевскую премию по химии вручили за новый метод изменения генома. Днем раньше за изучение черных дыр присудили Нобелевскую премию по физике.