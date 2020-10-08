Еще более 400 носителей коронавируса выявлено в Киеве за сутки

За прошедшие сутки, 7 октября, в Киеве было обнаружено 422 носителя коронавируса. При этом за сутки в столице умерло 11 человек с подтвержденным коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. 11 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 453 киевлян. На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших – 223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет и 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, а также 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также среди заболевших 23 медика.

В киевские больницы госпитализировано 36 пациентов, остальные находятся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 222 человека. Всего коронавирус преодолели 9 116 жителей Киева .

Больше всего носителей коронавируса, 107 человек, было обнаружено в Деснянском районе Киева , в Оболонском – 52 человека, и 51 случай в Днепровском районе.

Напомним, 8 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 244734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4690 летальных, 108233 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев – 5 397 случаев. Всего проведено 2489702 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2263 пациента.