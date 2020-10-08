"Тарелку" на Лыбедской в Киеве внесут в реестр памятников архитектуры

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики внес "летающую тарелку" на Лыбедской площади столицы в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, проект архитектора Флориана Юрьева уже давно стал заманчивым предметом для застройщиков, "планы которых были нацелены, очевидно, не на сохранение одного из символов Киева ".

"Здание уникально по своему архитектурному решению. Продуманные акустические эффекты и планирование первого уровня делают его одним из немногих таких зданий в столице. После реставрации здание может стать современным концертным залом", - написал Ткаченко в фейсбуке.

Министр дал пять дней Киевской городской государственной администрации и мэру столицы Виталию Кличко, чтобы внести "Тарелку" в список вновь выявленных памятников объектов культурного наследия.

Накануне в Минкульте сообщили, что украинский борщ войдет в Национальный перечень культурного наследия.