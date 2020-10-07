На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)

На жилмассиве Виноградарь возле жилого дома по проспекту Свободы, 24 при проведении работ был разрыт высоковольтный провод. Оставшись без изоляции под дождем кабель искрил, а затем взорвался.

Об этом KV стало известно из сообщения " Киев оперативный" на странице в Facebook.

Как сообщила в комментариях компания ДТЭК "Киевские электросети" работы, при которых был поврежден кабель, выполняла подрядная организация по заказу КП "Киевтеплоэнерго".

Компания отметила, что клиенты не остались без электроэнергии, так как сработала автоматика.

В тоже время пользователи соцсети сообщили о кратковременных перебоях с электричеством.

Напомним, на пересечении ул. Грушевского и ул. Шелковичной в Печерском районе Киева в июле с. г. провалился асфальт на проезжей части. Это произошло из-за аварии на инженерных сетях АО "АК "Киевводоканал".

Фото: скриншот видео