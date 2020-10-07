В Голосеевском районе столицы мужчина разбился насмерть при попытке спуститься по простыням с пятого этажа жилого дома по ул. Дмитрия Луценко. Собутыльник закрыл двери квартиры и не давал ему выйти.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице " Киев оперативный" в соцсети Facebook.

Сообщается, что мужчина зашел к своему знакомому в гости и они начали употреблять алкогольные напитки.

“Когда уже изрядно выпили – тот, что был в гостях, решил, что ему надо уйти, но хозяин был против и закрыл дверь в квартире. Гость ничего лучшего не придумал, как связать простыни и спускаться по ним”, – сказано в сообщении.

Согласно информации, мужина упал и, ударившись головой о камень, умер на месте.

Напомним, 25 июня, в Киеве трехлетний мальчик выпал из окна 9 этажа, опершись на москитную сетку. Ребенок погиб. Еще один ребенок в тот же день полчил тяжелые травмы, выпав из окна 3 этажа.