Кличко: в Киеве делают больше всего в Украине тестов на коронавирус

Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине и составляет 341 тест на 100 тысяч жителей. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Подчеркну, что Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня 341 тест на 100 тысяч жителей. Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 143 тысяч образцов биоматериала. Это методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали около более 25 тысяч тестов», - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что образцы исследуют также в частных и государственных клиниках.

«В столице продолжают активно работать мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За минувшие сутки бригады отобрали 1164 образца. А всего с начала своей работы - около 90 тысяч», - отметил Виталий Кличко.