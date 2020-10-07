За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек

За минувшие сутки коронавирус в столице обнаружили у 383 человека. Шестеро заболевших скончались.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество выявленных больных в Киеве , к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки – плюс 383 человека. 6 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. И 14 девочек от 3 месяцев до 16 лет. 144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет. И 13 мальчиков от 2 лет до 17. Заболели также 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Увеличилось количество тех, кто выздоровел – за минувшие сутки 349 человек.

Всего коронавирус преодолели 8 894 жителя Киева . Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 71, в Оболонском – 50, в Шевченковском районе – 49 случаев.

Как сообщала KV , в Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса – 4 753 случая за сутки. В то же время за сутки выздоровели 2 569 пациентов.

Отметим, с 5 октября, Ирпень и Фастов перешли из “желтой” в “оранжевую” карантинную зону. В то же время Обухов вернулся из “оранжевой” в “желтую” зону. Столица по-прежнему остается в “желтой” зоне.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.