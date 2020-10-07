Глава правления "Ощадбанка" заболел коронавирусом

Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Новый антирекорд. В Украине зафиксировали 4753 новых случая заражения коронавирусом. Это больше всего за все время пандемии. К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на COVID-19 - выявлен", - написал Пышный.

Он также отметил, что был удивлен тем, как сработали врачи.

"Банк будет работать в обычном режиме, на операционную деятельность мое лечение никак не повлияет! Буду решать вопросы дистанционно. На этот случай у банка есть соответствующий протокол. Кроме этого протокола, я буду придерживаться установок по лечению. Был приятно удивлен тем, как сработали врачи. Буду держать в курсе. Все будет хорошо", - добавил Пышный.

Напомним, Пышный руководит "Ощадбанком" с 26 марта 2014 года. Его считают соратником Арсения Яценюка, который на момент назначения Пышного был премьер-министром.

В августе 20190-го стало известно, что наблюдательный совет банка решил продлить контракт с Пышным на пять лет. Это привело к конфликту с Нацбанком, который обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности". После продления контракта НБУ решил отказать в согласовании пяти членам наблюдательного совета, в частности бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Был назначен новый состав наблюдательного совета "Ощадбанка" во главе с Байбой Апин.

В марте 2020 года был назначен конкурс на должность главы правления "Ощадбанка", но его вскоре отменили с формулировкой "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами". 2 июня объявили повторный конкурс, но Пышный заявил, что не будет принимать в нем участия.

2 октября наблюдательный совет "Ощадбанка" принял решение о прекращении полномочий действующего главы правления со 2 ноября. С 3 ноября на эту должность назначен Сергей Наумов.