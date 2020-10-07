В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса
В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса – 4 753 случая за сутки. В то же время за сутки выздоровели 2 569 пациентов.
Об этом
7 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 597 летальных, 105 970 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 753 новых случая. Всего проведено 2 455 407 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 569 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 7 074 случая;
Волынская область – 9 037 случаев;
Днепропетровская область – 7 688 случаев;
Донецкая область – 4 824 случая;
Житомирская область – 7 221 случай;
Закарпатская область – 10 373 случая;
Запорожская область – 4 862 случая;
Ивано-Франковская область – 14 562 случая;
Кировоградская область – 1 215 случаев;
Киев – 25 474 случая;
Киевская область – 10 291 случай;
Львовская область – 21 696 случаев;
Луганская область – 1 394 случая;
Николаевская область – 4 025 случаев;
Одесская область – 15 337 случаев;
Полтавская область – 3 497 случаев;
Ровенская область – 13 532 случая;
Сумская область – 5 885 случаев;
Тернопольская область – 14 737 случаев;
Харьковская область – 22 136 случаев;
Херсонская область – 1 591 случай;
Хмельницкая область – 7 473 случая;
Черновицкая область – 15 589 случаев;
Черкасская область – 4 917 случаев;
Черниговская область – 4 907 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 октября в Центр поступило 5286 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 307 047 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
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