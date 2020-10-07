В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса – 4 753 случая за сутки. В то же время за сутки выздоровели 2 569 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

7 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 597 летальных, 105 970 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 753 новых случая. Всего проведено 2 455 407 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 569 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7 074 случая;

Волынская область – 9 037 случаев;

Днепропетровская область – 7 688 случаев;

Донецкая область – 4 824 случая;

Житомирская область – 7 221 случай;

Закарпатская область – 10 373 случая;

Запорожская область – 4 862 случая;

Ивано-Франковская область – 14 562 случая;

Кировоградская область – 1 215 случаев;

Киев – 25 474 случая;

Киевская область – 10 291 случай;

Львовская область – 21 696 случаев;

Луганская область – 1 394 случая;

Николаевская область – 4 025 случаев;

Одесская область – 15 337 случаев;

Полтавская область – 3 497 случаев;

Ровенская область – 13 532 случая;

Сумская область – 5 885 случаев;

Тернопольская область – 14 737 случаев;

Харьковская область – 22 136 случаев;

Херсонская область – 1 591 случай;

Хмельницкая область – 7 473 случая;

Черновицкая область – 15 589 случаев;

Черкасская область – 4 917 случаев;

Черниговская область – 4 907 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 октября в Центр поступило 5286 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 307 047 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , с 5 октября, Ирпень и Фастов перешли из “желтой” в “оранжевую” карантинную зону. В то же время Обухов вернулся из “оранжевой” в “желтую” зону. Столица по-прежнему остается в “желтой” зоне.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.