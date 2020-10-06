Столичные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщина

Врач сделал пациентке инъекции анестезии, после чего ей стало плохо.

Столичные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщина
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Фото: www.facebook.com/kvs.gov.ua

В Киеве полицейские сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого в 2018 году погибла 48-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В августе 2018 году в Подольское управление полиции поступила информация о смерти женщины в помещении стоматологического центра на улице Воздвиженской.

"Стоматолог нам объяснил, что сделал пациентке три инъекции препарата для местной анестезии. Однако через некоторое время пациентка потеряла сознание и у нее начались судороги. Также установлено, что вместо введения необходимых медицинских препаратов, врач начал проведение сердечно-легочной реанимации и искусственное дыхание, которые провел с нарушением клинического протокола и стандартов оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования было установлено, что во время действия анестезии у женщины возникла анафилактоидная реакция, которая свидетельствовала о возникновении угрожающего состояния для его жизни, а значит, она нуждалась специализированной медицинской помощи.

Работники скорой помощи, которые впоследствии приехали на вызов, начали оказывать экстренную помощь, но только через 30 минут после возникновения угрожающего состояния, в результате чего женщина умерла.

Врачу сообщено о подозрении по ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также об отстранении мужчины от выполнения им врачебной деятельности.

Напомним, в 2017 году в Мариуполе по решению суда закрыли стоматологический кабинет в частной клинике, где умер ребенок двух с половиной лет. После осмотра двухлетнего мальчика врач решил проводить процедуры под общим наркозом, однако вскоре ребенку стало плохо. Специалистам клиники и вызванной скорой не удалось реанимировать его на месте. Врачи клиники, куда госпитализировали ребенка, лишь констатировали его смерть.

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