На арочном мосту Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве закончили монтаж освещения

Автосообщение по Подольско-Воскресенскому переходу должны открыть до конца года.

На арочном мосту Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве закончили монтаж освещения

На арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, уже закончен монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также обнародовал видео о том, как теперь выглядит мост с подсветкой.

«На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированы все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение, - сообщил мэр. - Сегодня мы включили освещение на всех участках этого большого объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину», - подчеркнул Виталий Кличко.

Продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода. Специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улицы Верхний Вал. Общий вес металлоконструкций - 780 тонн, длина - 143 метра. Устанавливать конструкцию будут с помощью мощной спецтехники и плавсредств. Завершить эти работы планируют до конца октября.

Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Обустраивают и ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, осуществляют земляные работы, а также работы по устройству насыпи.

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