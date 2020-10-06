Количество инфицированных коронавирусом в Киеве превысило 25 тысяч

За минувшие сутки обнаружили 355 больных.

По состоянию на утро 6 октября в Киеве зафиксирован 25 091 случай коронавирусной болезни COVID-19. Коронавирус унес жизни 436 жителей Киева, преодолеть недуг удалось 8 545 киевлянам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки в столице обнаружили 355 больных, в том числе 10 медиков и 19 детей. 6 киевлян умерли, 282 человека - выздоровели. В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (50), Соломенском (47) и Днепровском (44) районах столицы.

В Украине в течение 5 октября коронавирус лабораторно подтвердили у 4 348 человек, выздоровели 2 149 пациентов, 90 человек с подтвержденным ковидом умерли.

Более чем в столице новых случаев ковида за минувшие сутки обнаружили в Харьковской области - 487. Показатель смертности за последние сутки самый высокий во Львовской области - там умерли 9 человек с подтвержденным коронавирусом.

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