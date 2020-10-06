За сутки в Украине выявлено 4348 новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 сегодня, 6 октября, в Украине 234584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4520 - летальных, 103401 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4348 новых случаев. Всего проведено 2423031 тестирование методом ПЦР. За сутки выписаны 2149 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6930 случаев;Волынская область – 8880 случаев;Днепропетровская область – 7372 случая;Донецкая область – 4561 случай;Житомирская область – 7070 случаев;Закарпатская область – 10317 случаев;Запорожская область – 4746 случаев;Ивано-Франковская область – 14451 случай;Кировоградская область – 1194 случая;Киев – 25091 случай;Киевская область – 10099 случаев;Львовская область – 21494 случая;Луганская область – 1333 случая;Николаевская область – 3894 случая;Одесская область – 15021 случай;Полтавская область – 3270 случаев;Ровенская область – 13374 случая;Сумская область – 5676 случаев;Тернопольская область – 14610 случаев;Харьковская область – 21451 случай;Херсонская область – 1544 случая;Хмельницкая область – 7263 случая;Черновицкая область – 15444 случая;Черкасская область – 4687 случаев;Черниговская область – 4812 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 октября по Центра поступило 4665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрировано 301761 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , с 5 октября, Ирпень и Фастов перешли из “желтой” в “оранжевую” карантинную зону. В то же время Обухов вернулся из “оранжевой” в “желтую” зону. Столица по-прежнему остается в “желтой” зоне.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: открытые источники







