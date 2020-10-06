Спасатели потушили восемь из десяти очагов пожаров на Луганщине

Еще две ячейки локализованы, их тушение продолжается.

Фото: ГСЧС

По состоянию на 7:00 6 октября ликвидировано 8 очагов пожара в Луганской области, который спасатели тушат уже шестой день. Продолжается тушение двух основных очагов, которые локализованы.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

В частности, пожары локализованы на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района (центр № 1) - в 20 часов 5 октября на площади 4 тыс. 640 га и вблизи с. Артема Станично-Луганского района (центр № 10) - в 16:20 5 октября на площади 4,2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (возник 5 октября в 13:15).

Фото: ГСЧС

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. гектаров.

Авиация ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области осуществила 97 сбросов (320 тонн воды). С начала тушения пожаров выполнено 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).

ГСЧС сообщает, что во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, из которых три человека погибли в результате отравления продуктами горения, одна - от полученных ожогов, трое - от сердечных приступов, причина гибели еще четырех человек устанавливается. Кроме этого пострадало 19 человек (среди них трое сотрудников ГСЧС).

Во время тушения пожара эвакуированы 150 человек. Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

В настоящее время для тушения привлечено 1 тыс. 267 человек и 275 единиц техники, из них от ГСЧС 423 человека личного состава и 111 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8. Также привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ - 2 ед., ИМР - 1 ед.) и пожарный поезд.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной Украине территории, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения, и опубликовали видео в подтверждение.

Вчера , в результате которого верховой огонь приближался к электроподстанциям, на охваченной огнем территории детонируют боеприпасы. По состоянию на 14:00 пожарные отстояли электроподстанцию около села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни.