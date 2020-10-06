ГСЧС сообщила о ликвидации семи из десяти очагов пожаров на Луганщине

Два очага локализованы, принимаются меры для локализации еще одного очага.

По состоянию на 18:00 5 октября ликвидировано 7 очагов пожара в Луганской области, который спасатели тушат уже шестой день.

Еще два очага локализовано. Принимаются меры по локализации еще одного очага, информирует пресс-центр ГСЧС.

В общей сложности к тушению привлечены около 2,5 тыс. человек и более 250 единиц техники, из них от ГСЧС - почти 700 человек и более 120 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета ГСЧС. Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ и пожарный поезд.

Авиацией ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершено 60 сбросов (246 тонн воды). С начала тушения пожаров совершен 551 сброс - 1 тыс. 832 тонны воды.

Фото: ГСЧС

Напомним, вследствие лесных пожаров, начавшихся в Луганской области 30 сентября, погибли 11 человек. 18 человек пострадали.

По состоянию на утро 3 октября в области продолжали тушить семь очагов огня в трех районах. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, во всех восьми очагах составляет более 20 тыс. га. В зону поражения попало 32 населенных пункта. Эвакуировали 150 человек.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной Украине территории, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

В МВД заявили, що террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения и опубликовали видеоподтверждения.

Сегодня Станично-Луганская РГА заявила об очередном поджоге, в результате которого верховой огонь приближался к электроподстанции, на охваченной огнем территории детонируют боеприпасы. По состоянию на 14:00 пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема, и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни.