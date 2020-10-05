В Одесской области правоохранители задержали банду, укравшую из банкоматов 3 млн грн

Нацполиция установила причастность злоумышленников к совершению 9 уголовных правонарушений.

В Одесской области правоохранители задержали банду, укравшую из банкоматов 3 млн грн
Фото: пресслужба Нацполіції

В Одесской области правоохранители задержали пятерых иностранцев, опустошивших банкоматы более чем на три миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Оперативники установили, что в состав преступной группы входило пять человек - граждане соседнего государства. В настоящее время известно, что фигуранты обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей. Общая сумма похищенных средств составляет более трех миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Задержали злоумышленников, когда они пытались пересечь государственную границу.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Следствие установило, что фигуранты выбирали удаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Накануне делали "разведку", выясняли расписание работы учреждений, в которых были установлены банкоматы, наличие камер наблюдения, охранной сигнализации, составляли схему нападения и ухода. Ночью они проникали в помещения, повредив защитные двери и решетки банкомата, вынимали кассеты с деньгами и исчезали.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Нацполиция установила причастность злоумышленников к совершению 9 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения по 650 тысяч гривен залога.

Напомним, 25 сентября на Днепропетровщине четверо злоумышленников взорвали банкомат и украли почти 1 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животныхС начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных
В Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение токомВ Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение током
На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)
В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных новых носителей коронавирусаВ Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных новых носителей коронавируса
В Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполненоВ Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполнено
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве администратора магазина на СоломенкеПравоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве администратора магазина на Соломенке
Лесные пожары в Луганской области: нашли останки четырех пропавших без вести людейЛесные пожары в Луганской области: нашли останки четырех пропавших без вести людей
В Ивано-Франковской области горела деревянная церковь XIX векаВ Ивано-Франковской области горела деревянная церковь XIX века
Из-за пожаров в Луганской области пострадали трое спасателейИз-за пожаров в Луганской области пострадали трое спасателей
Столичные правоохранители задержали группу карманников на центральном ж/д вокзале (фото, видео)Столичные правоохранители задержали группу карманников на центральном ж/д вокзале (фото, видео)
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины на столичной ОболониПравоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины на столичной Оболони
В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожарВ Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар
За сутки в Украине обнаружили 3 497 новых больных ковидом, из них более 400 - в Харьковской областиЗа сутки в Украине обнаружили 3 497 новых больных ковидом, из них более 400 - в Харьковской области
В Киеве задержали мужчину, который обворовывал посетителей спортзаловВ Киеве задержали мужчину, который обворовывал посетителей спортзалов
Двое жителей Одесской области наладили схему сбыта огнестрельного оружия по почтеДвое жителей Одесской области наладили схему сбыта огнестрельного оружия по почте
Последние новости
Подгружаем последние новости