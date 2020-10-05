В Одесской области правоохранители задержали банду, укравшую из банкоматов 3 млн грн

В Одесской области правоохранители задержали пятерых иностранцев, опустошивших банкоматы более чем на три миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Оперативники установили, что в состав преступной группы входило пять человек - граждане соседнего государства. В настоящее время известно, что фигуранты обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей. Общая сумма похищенных средств составляет более трех миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Задержали злоумышленников, когда они пытались пересечь государственную границу.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Следствие установило, что фигуранты выбирали удаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Накануне делали "разведку", выясняли расписание работы учреждений, в которых были установлены банкоматы, наличие камер наблюдения, охранной сигнализации, составляли схему нападения и ухода. Ночью они проникали в помещения, повредив защитные двери и решетки банкомата, вынимали кассеты с деньгами и исчезали.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Нацполиция установила причастность злоумышленников к совершению 9 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения по 650 тысяч гривен залога.

Напомним, 25 сентября на Днепропетровщине четверо злоумышленников взорвали банкомат и украли почти 1 млн грн.