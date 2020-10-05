В Яготине произошел пожар в зерносушилке с 50-60 тоннами зерна подсолнечника (фото)

В Яготине произошел пожар в зерносушилке с 50-60 тоннами зерна подсолнечника (фото)

В Яготине Киевской области спасатели ликвидировали возгорание зерносушилки. В ней находилось около 50-60 тонн зерна подсолнуха. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области. 

4 октября в 17:24 в оперативно-диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение о возгорании зерносушилки на территории ООО “Кононовский элеватор” в г. Яготин на улице Почтовой.

На место происшествия выехали спасатели 28-й пожарной части Яготина.

По прибытии к месту вызова спасателями было установлено, что горит зерно подсолнечника в середине зерносушилки ориентировочно весом 50-60 тонн.

Пожар был локализован в 17:38 и полностью ликвидирован в 20:15.

В результате пожара огнем повреждено зерно подсолнечника весом 50-60 тонн.

К тушению пожара привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщала KV, утром 1 октября в селе Романков Обуховского района Киевской области сгорел частный дом. Пожарным удалось предотвратить перекидывание огня на находящийся рядом ресторан. 

Фото: ГСЧС


Сергей Албул, КиевВласть

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