В Яготине произошел пожар в зерносушилке с 50-60 тоннами зерна подсолнечника (фото)
В Яготине Киевской области спасатели ликвидировали возгорание зерносушилки. В ней находилось около 50-60 тонн зерна подсолнуха.
Об этом
4 октября в 17:24 в оперативно-диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение о возгорании зерносушилки на территории ООО “Кононовский элеватор” в г. Яготин на улице Почтовой.
На место происшествия выехали спасатели 28-й пожарной части Яготина.
По прибытии к месту вызова спасателями было установлено, что горит зерно подсолнечника в середине зерносушилки ориентировочно весом 50-60 тонн.
Пожар был локализован в 17:38 и полностью ликвидирован в 20:15.
В результате пожара огнем повреждено зерно подсолнечника весом 50-60 тонн.
К тушению пожара привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
Причина возгорания устанавливается.
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Фото: ГСЧС