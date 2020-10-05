Правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве администратора магазина на Соломенке

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве администратора магазина на Соломенке

Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 26-летнему мужчине, задержанному по факту разбойного нападения и убийства женщины-администратора в Соломенском районе столицы. В убийстве подозревают 26-летнего мужчину, который является работником сети этого же магазина.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры. 

В пятницу вечером, 2 октября, в подвале одного из магазинов по проспекту Отрадному работники магазина обнаружили тело 35-летней женщины – администратора заведения – с многочисленными ножевыми ранениями.

Как сообщается, по результатам проведенного расследования, следователями и оперативными сотрудниками уголовного розыска столичной полиции установлено и задержано лицо, причастное к убийству женщины. Им оказался 26-летний мужчина, который является работником сети этого же магазина.

Установлено, что, заранее приобретя нож, мужчина пришел в подвальное помещение магазина в кабинет администратора, где хранились денежные средства. Когда понял, что женщина его узнала, начал наносить ей ножевые ранения (всего около 15 ударов) и с места происшествия скрылся. Вещественные доказательства, в том числе нож, злоумышленник спрятал возле места совершения преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала KV, полицейские столицы устанавливают обстоятельства убийства администратора продуктового магазина в Соломенском районе. 35-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями обнаружили в складском помещении заведения. В рамках открытого уголовного производства продолжаются поиски лица, причастного к совершению данного преступления.

Фото: Киевская городская прокуратура 


Сергей Албул, КиевВласть

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