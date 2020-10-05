Станично-Луганская РГА заявила об очередном поджоге

Огонь подступает к электроподстанции, детонируют боеприпасы.

Станично-Луганская РГА заявила об очередном поджоге
Фото: ДСНС

В Станично-Луганском районе Луганской области произошел очередной поджог, в результате чего верховой огонь приближается к электроподстанции, на охваченной огнем территории детонируют боеприпасы.

Об этом сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация.

""Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из "Града". Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении, обнародованном на странице РГА в Facebook.

Утром сообщали, что пропускной пункт "Станица Луганская" возобновил работу после остановки 1 октября из-за пожаров. Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, направляющимся через линию разграничения.

Позже сообщалось, что основные очаги огня вблизи КПВВ локализованы, но пункт остается закрытым.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с огонь быстро распространился на значительную площадь. В область вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Следствие рассматривает четыре основных версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине. Причем президент Зеленский не связывает их с обстрелами боевиков.

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