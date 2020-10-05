За сутки от COVID-19 в Киеве умерли десять человек

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли десять человек

За минувшие сутки, 4 октября, от COVID-19 в Киеве умерли десять человек. Кроме того, были выявлены 286 новых носителей коронавируса. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 286 больных коронавирусом. Десять случаев – летальных. Всего за период пандемии от вируса умерли 430 киевлян. На сегодня в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 12 девочек от 4 до 17 лет. А также 99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели также 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровело за минувшие сутки больше людей, чем заболело – 399. Всего коронавирус преодолели 8 263 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 54, Днепровском – 52, Дарницком и Деснянском районах – по 44 случая.

Как сообщала KV, с сегодняшнего дня, 5 октября, Ирпень и Фастов перешли из “желтой” в “оранжевую” карантинную зону. В то же время Обухов вернулся из “оранжевой” в “желтую” зону. Столица по-прежнему остается в “желтой” зоне. 

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: pravda.com.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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