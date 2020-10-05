В Харькове, несмотря на карантин, провели массовый концерт ко Дню учителя, полиция открыла производство

Полиция открыла уголовное производство в связи с нарушением карантина во время концерта ко Дню учителя с участием певицы Оли Поляковой, который прошел 3 октября в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Правоохранители обнаружили информацию о том, что 3 октября состоится концерт с участием известной украинской певицы. Полицейские в тот же день зарегистрировали информацию в Едином учета заявлений и сообщений. Также было написано письмо в районную администрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и приблизительном количестве участников. В письме было дано предупреждение об ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения..., поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоне уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на действующий карантин, на стадионе состоялся концерт ко Дню учителя, который посетили около 2 тыс. человек.

Открыто производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Фото: 057.ua

В Министерстве здравоохранения прокомментировали мероприятие и напомнили, что количество инфицированных COVID-19 в регионе увеличивается.

"Харьков, который сейчас постоянно находится в антирейтинге... Очень важно же было для местных властей провести этот концерт? Собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество больных будет уже через неделю, увеличится оно или нет... Это такая логика у местной власти?»- спросил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 октября.

Он отметил, что такая легкомысленность может привести к тому, что "банально закончатся койки и медработники".

"Наша медицинская система имеет определенную границу, как бы мы ни увеличивали количество коек... Такие легкомысленные действия, такое отношение к здоровью граждан, оно может привести к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки положительный тест на COVID-19 в Украине получили 3774 человека. Больше всего новых случаев заболевания обнаружили на Харьковщине.

В начале сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья он выехал на лечение в Германию. В начале октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на ковид.