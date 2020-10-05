В Харькове, несмотря на карантин, провели массовый концерт ко Дню учителя, полиция открыла производство

Мероприятие посетили около 2 тысяч человек.

В Харькове, несмотря на карантин, провели массовый концерт ко Дню учителя, полиция открыла производство
Фото: 057.ua

Полиция открыла уголовное производство в связи с нарушением карантина во время концерта ко Дню учителя с участием певицы Оли Поляковой, который прошел 3 октября в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Правоохранители обнаружили информацию о том, что 3 октября состоится концерт с участием известной украинской певицы. Полицейские в тот же день зарегистрировали информацию в Едином учета заявлений и сообщений. Также было написано письмо в районную администрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и приблизительном количестве участников. В письме было дано предупреждение об ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения..., поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоне уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на действующий карантин, на стадионе состоялся концерт ко Дню учителя, который посетили около 2 тыс. человек.

Открыто производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Фото: 057.ua

В Министерстве здравоохранения прокомментировали мероприятие и напомнили, что количество инфицированных COVID-19 в регионе увеличивается.

"Харьков, который сейчас постоянно находится в антирейтинге... Очень важно же было для местных властей провести этот концерт? Собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество больных будет уже через неделю, увеличится оно или нет... Это такая логика у местной власти?»- спросил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 октября.

Он отметил, что такая легкомысленность может привести к тому, что "банально закончатся койки и медработники".

"Наша медицинская система имеет определенную границу, как бы мы ни увеличивали количество коек... Такие легкомысленные действия, такое отношение к здоровью граждан, оно может привести к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки положительный тест на COVID-19 в Украине получили 3774 человека. Больше всего новых случаев заболевания обнаружили на Харьковщине.

В начале сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья он выехал на лечение в Германию. В начале октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на ковид.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животныхС начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных
В Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение токомВ Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение током
На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)
В Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполненоВ Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполнено
Житель Запорожья требовал миллиард долларов, угрожая взорвать все электростанции в УкраинеЖитель Запорожья требовал миллиард долларов, угрожая взорвать все электростанции в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Столичная полиция задержала мотоциклиста стрелявшего по прохожим в Голосеевском районе (видео)Столичная полиция задержала мотоциклиста стрелявшего по прохожим в Голосеевском районе (видео)
В Украине выбрали лучшего учителя годаВ Украине выбрали лучшего учителя года
На Львовщине 36-летняя женщина застрелила двух дочерей и покончила с собой, - полицияНа Львовщине 36-летняя женщина застрелила двух дочерей и покончила с собой, - полиция
Нацполиция направила в суд дело о подрыве банкомата в ХарьковеНацполиция направила в суд дело о подрыве банкомата в Харькове
В Харькове на Центральном рынке произошел масштабный пожарВ Харькове на Центральном рынке произошел масштабный пожар
Вьетнамская полиция накрыла цех по отмыванию презервативовВьетнамская полиция накрыла цех по отмыванию презервативов
Полиция Киевщины объявила в розыск пятерых школьниковПолиция Киевщины объявила в розыск пятерых школьников
В Харькове полиция сообщила о подозрении школьнице, которая "заминировала" участокВ Харькове полиция сообщила о подозрении школьнице, которая "заминировала" участок
Полиция задержала мужчину, который пытался квадрокоптером доставить наркотики в Лукьяновское СИЗОПолиция задержала мужчину, который пытался квадрокоптером доставить наркотики в Лукьяновское СИЗО
Из-за заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты пять столичных школИз-за заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты пять столичных школ
Последние новости
Подгружаем последние новости