В Украине выявлены 3 774 новых носителя коронавируса
За минувшие сутки, 4 октября, в Украине выявлены 3 774 новых носителя коронавируса. В то же время за сутки выписаны 1 145 пациентов.
Об этом
5 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3 774 новых случая. Всего проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1 145 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 6 822 случая;
Волынская область – 8 734 случая;
Днепропетровская область – 7 137 случаев;
Донецкая область – 4 413 случаев;
Житомирская область – 6 934 случая;
Закарпатская область – 10 219 случаев;
Запорожская область – 4 630 случаев;
Ивано-Франковская область – 14 345 случаев;
Кировоградская область – 1 184 случая;
Киев – 24 736 случаев;
Киевская область – 9 918 случаев;
Львовская область – 21 294 случая;
Луганская область – 1 294 случая;
Николаевская область – 3 819 случаев;
Одесская область – 14 729 случаев;
Полтавская область – 2 965 случаев;
Ровенская область – 13 248 случаев;
Сумская область – 5 453 случая;
Тернопольская область – 14 421 случай;
Харьковская область – 20 964 случая;
Херсонская область – 1 496 случаев;
Хмельницкая область – 6 968 случаев;
Черновицкая область – 15 286 случаев;
Черкасская область – 4 550 случаев;
Черниговская область – 4 677 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 октября в Центр поступило 3 604 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
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