За минувшие сутки, 4 октября, в Украине выявлены 3 774 новых носителя коронавируса. В то же время за сутки выписаны 1 145 пациентов.

Об этом KV В стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

5 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3 774 новых случая. Всего проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1 145 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6 822 случая;

Волынская область – 8 734 случая;

Днепропетровская область – 7 137 случаев;

Донецкая область – 4 413 случаев;

Житомирская область – 6 934 случая;

Закарпатская область – 10 219 случаев;

Запорожская область – 4 630 случаев;

Ивано-Франковская область – 14 345 случаев;

Кировоградская область – 1 184 случая;

Киев – 24 736 случаев;

Киевская область – 9 918 случаев;

Львовская область – 21 294 случая;

Луганская область – 1 294 случая;

Николаевская область – 3 819 случаев;

Одесская область – 14 729 случаев;

Полтавская область – 2 965 случаев;

Ровенская область – 13 248 случаев;

Сумская область – 5 453 случая;

Тернопольская область – 14 421 случай;

Харьковская область – 20 964 случая;

Херсонская область – 1 496 случаев;

Хмельницкая область – 6 968 случаев;

Черновицкая область – 15 286 случаев;

Черкасская область – 4 550 случаев;

Черниговская область – 4 677 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 октября в Центр поступило 3 604 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , с сегодняшнего дня, 5 октября, Ирпень и Фастов перешли из “желтой” в “оранжевую” карантинную зону. В то же время Обухов вернулся из “оранжевой” в “желтую” зону. Столица по-прежнему остается в “желтой” зоне.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.