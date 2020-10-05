Основатель Kenzo умер от коронавируса

По словам представителя кутюрье, 81-летний основатель бренда Kenzo умер в воскресенье в больнице в пригороде Парижа.
Кензо Такада родился 27 февраля 1939 в Химэдзи на острове Хонсю. В конце 1950-х годов он изучал моду в Токио, а в 1965 году переехал в Париж. Через пять лет после переезда во Францию Кензо Такада представил свою первую коллекцию модной одежды. Уже в 1970 его первая демонстрация моделей женской одежды вызвала значительный интерес.
С 1983 года Кензо начинает также заниматься и мужской модой. В 1984 году Министерство культуры Франции наградило его Орденом искусств и литературы. С 1988 года начался выпуск парфюмерии под маркой Kenzo.
В 1993 году марку Kenzo купил концерн LVMH. Кензо Такада еще шесть лет после продажи работал в доме моды, носящий его имя, а затем сотрудничал с Kenzo над отдельными коллекциями.