Основатель Kenzo умер от коронавируса

Японский модельер Кензо Такада - основатель дома моды Kenzo - умер в возрасте 81 года от осложнений, вызванных COVID-19.

Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает информагентство AFP.

Le cr?ateur de mode japonais #Kenzo Takada est mort aujourd'hui des suites du #Covid-19# ? l'?ge de 81 ans, a annonc? un porte-parole #AFP pic.twitter.com/dE1YYBuX0E — Agence France-Presse (@afpfr) October 4, 2020

По словам представителя кутюрье, 81-летний основатель бренда Kenzo умер в воскресенье в больнице в пригороде Парижа.

Кензо Такада родился 27 февраля 1939 в Химэдзи на острове Хонсю. В конце 1950-х годов он изучал моду в Токио, а в 1965 году переехал в Париж. Через пять лет после переезда во Францию Кензо Такада представил свою первую коллекцию модной одежды. Уже в 1970 его первая демонстрация моделей женской одежды вызвала значительный интерес.

С 1983 года Кензо начинает также заниматься и мужской модой. В 1984 году Министерство культуры Франции наградило его Орденом искусств и литературы. С 1988 года начался выпуск парфюмерии под маркой Kenzo.

В 1993 году марку Kenzo купил концерн LVMH. Кензо Такада еще шесть лет после продажи работал в доме моды, носящий его имя, а затем сотрудничал с Kenzo над отдельными коллекциями.