На Луганщине спасатели почти погасили пожар, который продолжается пятый день (обновлено)

Открытый огонь наблюдается только в одном очаге возле села Смоляниново.

В Луганской области спасатели потушили пожар в двух из семи очагов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 4 октября.

По состоянию на 10 утра воскресенья ликвидированы пожары лесного массива, камыша и сухой растительности в очаге № 4 вблизи сел Лобачево и Геевка и очаге № 7 вблизи села Болотенное.

Работы проводятся в круглосуточном режиме. С начала тушения авиация ГСЧС сделала 345 сбросов воды (1150 тонн). С огнем борются 2,5 тыс. спасателей и военных, задействовано 120 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32 и два вертолета Ми-8.

Обновление 16:20. В течение 4 октября спасателям удалось потушить и локализовать еще несколько очагов пожара в Луганской области, информирует пресс-служба ГСЧС.

“По состоянию на 16 ч 4 октября из 8 основных очагов пожара лесных массивов, камыша и сухой растительности 4 очага ликвидированы, на 3 очагах пожары локализованы" - говорится в сообщении.

Таким образом, открытый огонь наблюдается только в одном очаге возле села Смоляниново

Напомним, в результате лесных пожаров, которые начались в Луганской области 30 сентября, погибли 11 человек. 18 человек пострадали.

По состоянию на утро 3 октября в области продолжали тушить семь очагов возгорания в трех районах. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем во всех семи очагах, составляет более 20 тыс. га. В зону поражения попало 32 населенных пункта. Эвакуировали 150 человек.

Следствие рассматриваетчетыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с не подконтрольной Украине территории, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.