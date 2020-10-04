В Украине зафиксировано более 4 тысяч новых носителей коронавируса

В Украине зафиксировано более 4 тысяч новых носителей коронавируса

4 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 226462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4397 летальных, 100107 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4140 новых случаев. Всего проведено 2382259 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1370 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6716 случаев; Волынская область – 8591 случай; Днепропетровская область – 6931 случай; Донецька область – 4187 случаев; Житомирська область – 6749 случаев; Закарпатская область – 10168 случаев; Запорожская область – 4507 случаев; Ивано-Франковская область – 14232 случая; Кировоградская область – 1179 случаев; Киев – 24450 случаев; Киевская область – 9752 случая; Львовская область – 21194 случая; Луганская область – 1288 случаев; Николаевская область – 3650 случаев; Одесская область – 14539 случаев; Полтавская область – 2812 случаев; Ровненская область – 13107 случаев; Сумская область – 5171 случай; Тернопольская область – 14295 случаев; Харьковская область – 20518 случаев; Херсонская область – 1427 случаев; Хмельницкая область – 6801 случай; Черновицкая область – 15123 случаи; Черкасская область – 4480 случаев; Черниговская область – 4595 случаев. 

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 октября по Центра поступило 4076 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 293492 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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