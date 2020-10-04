В Украине зафиксировано более 4 тысяч новых носителей коронавируса
4 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 226462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4397 летальных, 100107 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4140 новых случаев. Всего проведено 2382259 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1370 пациентов.
Об этом
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая область – 6716 случаев; Волынская область – 8591 случай; Днепропетровская область – 6931 случай; Донецька область – 4187 случаев; Житомирська область – 6749 случаев; Закарпатская область – 10168 случаев; Запорожская область – 4507 случаев; Ивано-Франковская область – 14232 случая; Кировоградская область – 1179 случаев; Киев – 24450 случаев; Киевская область – 9752 случая; Львовская область – 21194 случая; Луганская область – 1288 случаев; Николаевская область – 3650 случаев; Одесская область – 14539 случаев; Полтавская область – 2812 случаев; Ровненская область – 13107 случаев; Сумская область – 5171 случай; Тернопольская область – 14295 случаев; Харьковская область – 20518 случаев; Херсонская область – 1427 случаев; Хмельницкая область – 6801 случай; Черновицкая область – 15123 случаи; Черкасская область – 4480 случаев; Черниговская область – 4595 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 октября по Центра поступило 4076 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 293492 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
Фото: открытые источники