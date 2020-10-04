Столичная полиция задержала мотоциклиста стрелявшего по прохожим в Голосеевском районе (видео)

Столичная полиция задержала мотоциклиста стрелявшего по прохожим в Голосеевском районе (видео)

Патрульная полиция Киева вчера, 3 октября, около 21:00 в Голосеевском районе Киева задержала мотоциклиста стрелявшего по прохожим. При задержании мотоциклист попытался скрыться и врезался в машину полиции.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook патрульной полиции Киева.

“Вчера около 21 часов, патрульные получили вызов на улицу Казимира Малевича по поводу стрельбы. По словам очевидцев, мотоциклист, проезжавший мимо, достал пистолет и выстрелил в направлении прохожих, после чего поехал на улицу Антоновича”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные заметили транспортное средство, похожее по ориентировке на улице Деловой, однако водитель мотоцикла проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться. 

“Во время чего совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota и получил травму ноги. При себе человек действительно имел предмет, похожий на оружие”, – сказано в сообщении.

По данному факту управлением патрульной полиции Киева начато служебное расследование.

Напомним, вечером 2 октября в Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе на проспекте Бажана, 8. Девочку с травмой ноги передали врачам. 

Фото: патрульная полиция Киева


Оксана Олейникова, КиевВласть

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