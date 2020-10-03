Лесные пожары в Луганской области: нашли останки четырех пропавших без вести людей

Вследствие масштабных пожаров в области погибло 11 человек.

Лесные пожары в Луганской области: нашли останки четырех пропавших без вести людей
Фото: Тетяна Погукай / facebook

В Луганской области нашли останки четырех человек, которые считались пропавшими без вести в результате лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай в фейсбук.

Работники следственно-оперативных групп обнаружили фрагменты тел людей под завалами разрушенных огнем домов в населенных пунктах Сиротино и Вороново.

Это четыре человека:

- Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, (лежащая после трех инсультов, жила одна),

- Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., с. Сиротино,

- Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино,

- Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново.

Всего в результате лесных пожаров, которые начались в Луганской области 30 сентября, погибли 11 человек. 18 человек пострадали.

По состоянию на утро 3 октября в области продолжали тушить семь очагов огня в трех районах. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем во всех восьми очагах, составляет более 20 тыс. га. В зону поражения попало 32 населенных пункта. Эвакуировали 150 человек.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.

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