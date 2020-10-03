На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)

На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)

Полицейские столицы устанавливают обстоятельства убийства администратора продуктового магазина в Соломенском районе. 35-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями обнаружили в складском помещении заведения. В рамках открытого уголовного производства продолжаются поиски лица, причастного к совершению данного преступления.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

Вчера вечером, 2 октября, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в складском помещении продуктового магазина на проспекте Отрадном он обнаружил женщину с ножевыми ранениями. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и врачи для установления всех обстоятельств.

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что в помещение магазина, в котором находилась администратор данного заведения, зашел неизвестный мужчина и впоследствии начал наносить женщине ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту следственным Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного преступления.

Как сообщала KV, в феврале 2020 года в заливе Собачье устье на столичной Оболони местные жители обнаружили пакет с головой человека внутри. Позднее правоохранители нашли другие части тела. Правоохранителям удалось установить личность убитого и личность подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины. 

Фото: “Информатор”


Сергей Албул, КиевВласть

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