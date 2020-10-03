В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 людей

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 людей

За прошедшие сутки, 2 октября, в столице обнаружили 441 нового носителя COVID-19. В то же время за сутки от коронавирусной болезни умерли 12 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“В Киеве не уменьшается количество выявленных больных. За минувшие сутки – 441 новый случай. 12 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 413 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 24 043”, – сообщил столичный голова Виталий Кличко.

Среди заболевших: 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет. А также 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет и 14 мальчиков от 4 до 16 лет. Заболели также 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 51 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Увеличилось количество тех, кто выздоровели. За минувшие сутки 404 человека. Всего коронавирус преодолели 7 657 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 78 случаев и в Подольском районе – 40 больных.

Кроме того, мэр Киева в очередной раз призвал украинцев не относиться к мерам безопасности легкомысленно. 

Как сообщала KV, в Украине выявлен 4 661 новый носитель коронавирусной болезни COVID-19. Это очередной рекорд количества новых носителей за сутки.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: “Слово і діло”


Сергей Албул, КиевВласть

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