Житель Запорожья требовал миллиард долларов, угрожая взорвать все электростанции в Украине

Мужчину задержали, он звонил из психбольницы.

Житель Запорожья требовал миллиард долларов, угрожая взорвать все электростанции в Украине
Фото: Сергей Нужненко

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине. Об этом 3 октября сообщили в Национальной полиции.

2 октября в одну из дежурных частей полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что все электростанции на территории Украины заминированы. При этом мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

Правоохранители, взрывотехники и кинологи провели проверку Днепровской гидроэлектростанции. Взрывчатки не нашли.

Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании предоставил житель города Васильевка 1974 года рождения, который проходит лечение.

Начато досудебное расследование. Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая из-за конфликта с дочерью 13 раз сообщала о "минировании" вуза, в котором она работает.

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