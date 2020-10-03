Житель Запорожья требовал миллиард долларов, угрожая взорвать все электростанции в Украине
Мужчину задержали, он звонил из психбольницы.
В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине. Об этом 3 октября сообщили в Национальной полиции.
2 октября в одну из дежурных частей полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что все электростанции на территории Украины заминированы. При этом мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.
Правоохранители, взрывотехники и кинологи провели проверку Днепровской гидроэлектростанции. Взрывчатки не нашли.
Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании предоставил житель города Васильевка 1974 года рождения, который проходит лечение.
Начато досудебное расследование. Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая из-за конфликта с дочерью 13 раз сообщала о "минировании" вуза, в котором она работает.