В Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполнено

В больницах находится 16 тысяч больных коронавирусом.

В Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполнено
Фото: bigkiev.com.ua

В Украине в больницах, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, заполнено более половины мест. Об этом во время брифинга в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в больницах находятся 16 076 больных ковидом.

"Эта цифра увеличивается каждый день ... Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет ... У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине" , - сообщил Степанов.

В связи с этим министр подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень принимающих пациентов с коронавирусом.

Напомним, в интервью LB.ua Степанов заявил, что максимальное количество коек, которое в украинских больницах можно отвести для лечения больных коронавирусом, составляет 50-52 тысячи. Сегодня выделено 36 тысяч. В начале сентября министр заявил, что Минздрав готовит еще 15 тыс. койкомест "в ближайшее время".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животныхС начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных
В Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение токомВ Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение током
Количество госпитализированных с отравлением в Коломые возросло до 59Количество госпитализированных с отравлением в Коломые возросло до 59
За сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусомЗа сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусом
За сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных новых носителей коронавирусаВ Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных новых носителей коронавируса
В Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в УкраинеВ Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в Украине
В Украине второй день подряд фиксируется рекордное количество новых носителей коронавирусаВ Украине второй день подряд фиксируется рекордное количество новых носителей коронавируса
Суточная заболеваемость ковидом в Киеве неожиданно резко уменьшиласьСуточная заболеваемость ковидом в Киеве неожиданно резко уменьшилась
Новый антирекорд: более 4 тысяч новых носителей коронавируса выявлено в Украине за суткиНовый антирекорд: более 4 тысяч новых носителей коронавируса выявлено в Украине за сутки
За сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавируса
Кличко: Киев увеличивает количество тестирований - все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавирусаКличко: Киев увеличивает количество тестирований - все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса
В Украине за сутки зафиксировано 2671 новых носителей коронавирусаВ Украине за сутки зафиксировано 2671 новых носителей коронавируса
В Украине количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни приблизилось к 200 тысячамВ Украине количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни приблизилось к 200 тысячам
В Украине 26 сентября объявлен траур в связи с крушением самолета на ХарьковщинеВ Украине 26 сентября объявлен траур в связи с крушением самолета на Харьковщине
Последние новости
Подгружаем последние новости