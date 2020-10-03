В Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполнено

В Украине в больницах, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, заполнено более половины мест. Об этом во время брифинга в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в больницах находятся 16 076 больных ковидом.

"Эта цифра увеличивается каждый день ... Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет ... У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине" , - сообщил Степанов.

В связи с этим министр подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень принимающих пациентов с коронавирусом.

Напомним, в интервью LB.ua Степанов заявил, что максимальное количество коек, которое в украинских больницах можно отвести для лечения больных коронавирусом, составляет 50-52 тысячи. Сегодня выделено 36 тысяч. В начале сентября министр заявил, что Минздрав готовит еще 15 тыс. койкомест "в ближайшее время".