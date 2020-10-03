На Луганщине спасатели продолжают тушить семь очагов возгорания

Лесные пожары продолжаются четвертый день.

На Луганщине спасатели продолжают тушить семь очагов возгорания
Фото: ДСНС

В Луганской области четвертый день продолжают гореть лесные пожары, спасатели тушат семь очагов огня. Об этом сообщили в субботу утром в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Открытый огонь наблюдается в Новоайдарском, Станично-Луганском и Северодонецком районах.

По состоянию на 9 утра субботы часть очагов возгорания у населенных пунктов Боброво и Вороново удалось локализовать. Огонь распространялся в направлении Северодонецка.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем во всех восьми очагах, составляет более 20 тыс. га.

В зону поражения попало 32 населенных пункта. Эвакуировали 150 человек.

В ГСЧС сообщили о семи погибших в результате лесных пожаров на Луганщине, еще четыре человека считаются пропавшими без вести. 18 человек получили травмы, среди них - трое спасателей.

Всего к тушению привлекли 2 296 человек (среди них работники ГСЧС и военные), 216 единиц техники, в том числе три самолета АН-32 и три вертолета ГСЧС.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировали 146 пожаров. 2 октября площадь пожаров составила более 13 тыс. гектаров.

В Офисе Генпрокурора сообщили об 11 погибших.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.

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