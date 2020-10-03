В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных новых носителей коронавируса

В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных новых носителей коронавируса

В Украине выявлен 4 661 новый носитель коронавирусной болезни COVID-19. Это очередной рекорд количества новых носителей за сутки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

3 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 661 новый случай. Всего проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 146 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6554 случая;

Волынская область – 8455 случаев;

Днепропетровская область – 6719 случаев;

Донецкая область – 3864 случая;

Житомирская область – 6468 случаев;

Закарпатская область – 10 105 случаев;

Запорожская область – 4401 случай;

Ивано-Франковская область – 14 093 случая;

Кировоградская область – 1158 случаев;

Киев – 24 043 случая;

Киевская область – 9591 случай;

Львовская область – 21032 случая;

Луганская область – 1207 случаев;

Николаевская область – 3490 случаев;

Одесская область – 14 379 случаев;

Полтавская область – 2727 случаев;

Ровенская область – 12 956 случаев;

Сумская область – 4908 случаев;

Тернопольская область – 14 167 случаев;

Харьковская область – 20104 случая;

Херсонская область – 1340 случаев;

Хмельницкая область – 6647 случаев;

Черновицкая область – 14 966 случаев;

Черкасская область – 4430 случаев;

Черниговская область – 4518 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 октября в Центр поступило 4 916 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 289 416 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV, с 28 сентября Киев вернулся из “оранжевой” зоны в “желтую”. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице снимаются. Кроме того, согласно новому зонированию, в “оранжевую” зону попадают город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в “желтую” -  города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и яготинский районы Киевской области.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: glavred.info


Сергей Албул, КиевВласть

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