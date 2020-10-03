В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных новых носителей коронавируса
В Украине выявлен 4 661 новый носитель коронавирусной болезни COVID-19. Это очередной рекорд количества новых носителей за сутки.
Об этом
3 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 661 новый случай. Всего проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 146 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 6554 случая;
Волынская область – 8455 случаев;
Днепропетровская область – 6719 случаев;
Донецкая область – 3864 случая;
Житомирская область – 6468 случаев;
Закарпатская область – 10 105 случаев;
Запорожская область – 4401 случай;
Ивано-Франковская область – 14 093 случая;
Кировоградская область – 1158 случаев;
Киев – 24 043 случая;
Киевская область – 9591 случай;
Львовская область – 21032 случая;
Луганская область – 1207 случаев;
Николаевская область – 3490 случаев;
Одесская область – 14 379 случаев;
Полтавская область – 2727 случаев;
Ровенская область – 12 956 случаев;
Сумская область – 4908 случаев;
Тернопольская область – 14 167 случаев;
Харьковская область – 20104 случая;
Херсонская область – 1340 случаев;
Хмельницкая область – 6647 случаев;
Черновицкая область – 14 966 случаев;
Черкасская область – 4430 случаев;
Черниговская область – 4518 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 октября в Центр поступило 4 916 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 289 416 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
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