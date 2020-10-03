В Ивано-Франковской области горела деревянная церковь XIX века

По состоянию на 22:12 пожар ликвидирован. О масштабах ущерба пока не сообщается.

В Ивано-Франковской области горела деревянная церковь XIX века
Фото: ДСНС України

В селе Новошин Долинского района Ивано-Франковской области пламя охватило деревянную церковь Св. Василия Великого 1850 года постройки. В настоящее время пожар потушен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 октября в 20:08 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части города Долина поступило сообщение о том, что в селе Новошин Долинского района возник пожар здания церкви Св. Василия Великого, 1850 застройки, деревянная, размером в плане 17х9 м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание полностью охвачено огнем", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекли 32 человека личного состава и 7 единиц техники.

По состоянию на 22:12 пожар ликвидирован. О масштабах ущерба пока не сообщается.

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, 21 сентября во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло воспламенение сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

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