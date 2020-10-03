В Киеве будут судить женщину, которая из-за конфликта с дочерью 13 раз сообщала о "заминировании" вуза, в котором та работает

Таким образом мать пыталась добиться увольнения дочери.

В Киеве будут судить женщину, которая из-за конфликта с дочерью 13 раз сообщала о "заминировании" вуза, в котором та работает
Фото: пресс-служба Нацполиции

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летней женщины, которая неоднократно сообщала о заминировании корпусов Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры №10.

Установлено, что в период с июля 2019-го по июнь 2020 года женщина совершила 13 заведомо ложных сообщений о заминировании трех корпусов вуза.

"Женщину, которая осуществляла ложные сообщения о заминировании, вскоре установили и задержали. Указанные действия она совершала из-за конфликта с дочерью, которая работает в учебном заведении, желая ее увольнения. Результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы показали, что женщина является ограниченно вменяемой", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове полиция сообщила о подозрении школьнице, которая "заминировала" участок.

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