В Киеве возле железнодорожного вокзала произошла стрельба

В результате инцидента пострадала женщина, однако от госпитализации она отказалась.

В Киеве возле центрального железнодорожного вокзала произошла стрельба. В результате конфликта женщина получила незначительное телесное повреждение.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева .

"Сегодня около 11 часов в киевскую полицию поступила информация о якобы стрельбе на площади Вокзальной. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции. Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

Пострадавшая получила незначительное повреждение ноги, при этом от помощи врачей она отказалась. Никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Вместе с тем " Киев Оперативный" сообщает, что у вокзала произошел конфликт между двумя группами мужчин. Участники драки угрожали друг другу пистолетами.

"Когда выходишь из станции метро "Вокзальная", с правой стороны есть два МАФа, за которыми постоянно собирается "местный колорит". Они что-то не поделили между собой и начали драться. Во время драки кто-то достал пистолет. Из него никто не стрелял, но все его выхватывали и угрожали друг другу", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить конфликт, правоохранители применили силу и газовые баллончики. Увидев пистолет - вызвали сотрудников следственно-оперативной группы.