В Киеве возле железнодорожного вокзала произошла стрельба

В результате инцидента пострадала женщина, однако от госпитализации она отказалась.

В Киеве возле железнодорожного вокзала произошла стрельба

В Киеве возле центрального железнодорожного вокзала произошла стрельба. В результате конфликта женщина получила незначительное телесное повреждение.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Сегодня около 11 часов в киевскую полицию поступила информация о якобы стрельбе на площади Вокзальной. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции. Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

Пострадавшая получила незначительное повреждение ноги, при этом от помощи врачей она отказалась. Никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Вместе с тем "Киев Оперативный" сообщает, что у вокзала произошел конфликт между двумя группами мужчин. Участники драки угрожали друг другу пистолетами.

"Когда выходишь из станции метро "Вокзальная", с правой стороны есть два МАФа, за которыми постоянно собирается "местный колорит". Они что-то не поделили между собой и начали драться. Во время драки кто-то достал пистолет. Из него никто не стрелял, но все его выхватывали и угрожали друг другу", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить конфликт, правоохранители применили силу и газовые баллончики. Увидев пистолет - вызвали сотрудников следственно-оперативной группы.

Напомним, в сентябре в Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животныхС начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных
В Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение токомВ Ирпене 17-летний парень ночью забрался на железнодорожный мост и получил поражение током
Количество госпитализированных с отравлением в Коломые возросло до 59Количество госпитализированных с отравлением в Коломые возросло до 59
За сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусомЗа сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусом
За сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине диагностировали 3 627 новых случаев коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки от коронавируса скончались 10 человекВ Киеве за сутки от коронавируса скончались 10 человек
В ночь на 2 октября на Троещине в Киеве проведут промывку сетей водоснабженияВ ночь на 2 октября на Троещине в Киеве проведут промывку сетей водоснабжения
За сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусомЗа сутки в Киеве умерли 10 больных коронавирусом
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 8 человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 8 человек
Суточная заболеваемость ковидом в Киеве неожиданно резко уменьшиласьСуточная заболеваемость ковидом в Киеве неожиданно резко уменьшилась
В Киеве трое мужчин истязали бездомных и снимали это на видеоВ Киеве трое мужчин истязали бездомных и снимали это на видео
С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животныхС начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных
За сутки в Киеве обнаружили 416 новых случаев COVID-19За сутки в Киеве обнаружили 416 новых случаев COVID-19
На минувшей неделе в Киеве родилось 10 двоенНа минувшей неделе в Киеве родилось 10 двоен
Кличко рассказал о количестве “тяжелых” больных COVID-19 в КиевеКличко рассказал о количестве “тяжелых” больных COVID-19 в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости