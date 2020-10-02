В Киеве за сутки от коронавируса скончались 10 человек

За минувшие сутки в столице зафиксировано 447 новых носителей коронавируса. В больницы Киева госпитализировали 45 пациентов. Десять человек за сутки умерли от коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество выявленных больных в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки – плюс 447 человек. 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерл 401 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, среди заболевших 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет и десять девочек от 1 до 17 лет. А также 168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 18 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также 28 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Увеличилось количество выздоровевших. За минувшие сутки – 312 человек. Всего коронавирус преодолели 7253 жители Киева .

“Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 93, Деснянском – 70, Подольском районе – 61 случай. Я обращаюсь ко всем: сегодня, когда пандемия набирает обороты во всем мире, нельзя относиться к опасности легкомысленно. Носите маски, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Объясняйте это также детям. Мы не должны допустить резкого скачка вируса. И все зависит от сознания каждого из нас”, – заявил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 2 октября в Украине в целом зафиксировано 217 661 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4261 летальный, 96591 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4633 новых носителей коронавируса. Это рекордное количество выявленных за сутки случаев инфицирования. Всего проведено 2337942 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2193 пациента.