В Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в Украине

В Днепровском районе столицы представители «Книги рекордов Украины» официально зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине. Ее протяженность составляет более 1400 метров. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

«В следующем году исполняется 50 лет дружбы Киева и Киото, поэтому, я думаю, что это будет хороший знак для японского города-побратима. И для района это также историческое событие. Для меня это не просто аллея сакур - это дополнительный туристический магнит. Мы привыкли, что туристы посещают более центральную часть города, но теперь каждому гостю столицы нужно будет посетить Днепровский район и увидеть такой замечательный объект собственными глазами. Это уникальная аллея, поскольку здесь растут различные виды сакур, и некоторые из них цветут несколько раз в год», - отметила Марина Хонда.

Перед официальной регистрацией рекорда Марина Хонда приняла участие в высадке новых сакур. Кроме того, деревья высаживали заместитель главы миссии Японии в Украине Оцука Кузуя и заместитель главы КГГА Александр Харченко, который и является автором идеи создания в Киеве самой-самой длинной аллеи сакур.

На сайте КГГА отмечается, что протяженность аллеи сакур, высаженной вдоль бульвара Верховной Рады, составляет 1402 метра и 25 сантиметров. Сегодня было высажено еще 28 деревьев, и общее их количество теперь составляет 268. В планах КП СЗН Днепровского района увеличить аллею до 500 сакур.