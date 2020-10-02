Огонь на Луганщине захватил более 13 тыс. гектаров

Площадь пожаров в Луганской области по состоянию на утро 2 октября составила более 13 тысяч гектаров. К ликвидации огня привлечено более 2500 человек и 264 единицы техники.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17 человек. Эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечена авиация. Три самолета АН-32 и два вертолета Ми-8 в течение 1 октября осуществили 60 сбросов (246 т воды).

Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади, отмечают в ГСЧС.

Напомним, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с огонь быстро распространился на значительную площадь.

На Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым. Из-за пожаров остановил работу пункт пропуска "Станица Луганская".

По данным Офиса Генпрокурора, в результате пожаров уже погибло 11 человек. Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.