В Украине второй день подряд фиксируется рекордное количество новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 2 октября в Украине в целом зафиксировано 217 661 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4261 летальный, 96591 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4633 новых носителей коронавируса. Это рекордное количество выявленных за сутки случаев инфицирования. Всего проведено 2337942 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2193 пациента.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6452 случая;Волынская область – 8325 случаев;Днепропетровская область – 6422 случая;Донецкая область – 3650 случаев;Житомирская область – 6265 случаев;Закарпатская область – 10 004 случая;Запорожская область – 4284 случая;Ивано-Франковская область – 13 968 случаев;Кировоградская область – 1141 случай;Киев – 23602 случаи;Киевская область – 9428 случаев;Львовская область – 20 826 случаев;Луганская область – 1140 случаев;Николаевская область – 3369 случаев;Одесская область – 14 069 случаев;Полтавская область – 2512 случаев;Ровенская область – 12 770 случаев;Сумская область – 4677 случаев;Тернопольская область – 13 996 случаев;Харьковская область – 19 588 случаев;Херсонская область – 1250 случаев;Хмельницкая область – 6432 случая;Черновицкая область – 14 787 случаев;Черкасская область – 4295 случаев;Черниговская область – 4409 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 2 октября в Центр общественного здоровья Украины поступило 4856 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 284 500 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, со следующей недели, 5 октября, Ирпень и Фастов перейдут из “желтой” в “оранжевую” карантинную зону. В то же время Обухов вернется из “оранжевой” в “желтую” зону. Столица по-прежнему остается в “желтой” зоне.