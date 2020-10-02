Столичные правоохранители задержали группу карманников на центральном ж/д вокзале (фото, видео)

Столичные правоохранители задержали группу карманников, которая за “крышевание” пыталась подкупить руководителя полиции на железнодорожном вокзале. В состав группировки входило шесть человек: все они обворовывали пассажиров и посетителей Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений (детективы) столичной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задокументировали противоправную деятельность этнической организованной преступной группы. В ее состав входили четыре человека и две женщины, все – жители Закарпатской области в возрасте от 24-х до 30-ти лет. Часть из них ранее уже задерживали за имущественные преступления.

“Злоумышленники действовали по согласованной схеме: пока одни отвлекали потерпевших, другие “чистили” их карманы и сумки. Учитывая большой пассажиропоток, граждане легко теряли бдительность и становились жертвами воров. Некоторых фигурантов неоднократно ранее задерживали за карманные кражи, поэтому, чтобы избежать этого в дальнейшем, они пытались оказать неправомерную выгоду в размере 30 тыс. гривен руководителю отдела полиции на железнодорожном вокзале. Такую же сумму они должны были бы предоставлять ему еженедельно. После передачи взятки правоохранители задержали всех членов группы в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков у скупщиков краденого мы изъяли большое количество мобильных телефонов, наручных часов и СИМ-карт. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении не менее пятнадцати краж только за последние два месяца на территории железнодорожного комплекса”, – отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 5 ст. 185 (Кража в составе организованной группы) и ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185 (Приготовление к совершению кражи в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Голосеевский районный суд избрал четырем задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 180 000 до 315 000 гривен, в отношении еще двух фигурантов вопрос об избрании меры пресечения рассматривается.

В полиции напомнили, что 22 наряда правоохранителей ежедневно обеспечивают публичную безопасность и порядок на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины осуществляют патрулирование не только в помещениях вокзала, но и на прилегающей к нему территории.

Полиция Киева напоминает гражданам быть внимательными в местах скопления людей и следить за личными вещами. Если стали свидетелем или жертвой правонарушения, немедленно сообщайте об этом по спецлинии 102.

Фото: столичная полиция